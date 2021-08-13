В Донецкой и Луганской областях у жителей будут проверять документы: в чем причина

В Донецкой и Луганской областях у жителей будут проверять документы: в чем причина

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

В Донецкой и Луганской областях с 13 августа СБУ начала масштабные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам в этих регионах.

Также читайте Проверка транспорта и документов: во Львове СБУ проводит антитеррористические учения

Об этом сообщает 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях — город Мариуполь

Учения будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенным к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. Служба безопасности Украины призвала жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", — обратились в СБУ.

Также жителей региона просят звонить в управление СБУ в случае обнаружения подозрительных предметов или лиц, причастных к НЗФ:

- 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел: 0629-52-53-94;

- 3 управления (с дислокацией в г. Северодонецк) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: 06452-6-81-10, 06452-4-42-81;

- телефон доверия СБУ: 0-800- 501-482;

- Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01;

- Главного управления Национальной полиции в Луганской области, тел.: 102, 06457-0-51-88.

Напомним, что СБУ задержала российского шпиона, который собирал данные о новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации и количество личного состава Вооруженных сил Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку