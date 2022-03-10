В Донецкой области 15 тыс. домохозяйств все еще остаются без газа

В Донецкой области 15 тыс. домохозяйств все еще остаются без газа

Для более чем 2500 домохозяйств удалось возобновить поставки газа.

В результате военного вторжения россии более 15 населенных пунктов в зоне деятельности АО "Донецкоблгаз" остались без газа.

В настоящее время удалось возобновить газоснабжение для двух из них – речь идет о более чем 2,5 тыс. домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"При этом, в результате бомбардировок и обстрелов поврежденными остаются сотни километров газовых сетей и сооружений. В части населенных пунктов восстановить газоснабжение не удается из-за сильных обстрелов, в других – сети повреждены настолько, что отремонтировать их силами специалистов предприятия пока невозможно", — говорится в сообщении.

Как результат, до сих пор без газа остается около 15 тысяч абонентов АО Донецкоблгаз и более 13 населенных пунктов.

Какая ситуация с поставками газа в других регионах Украины

В Харькове россияне повредили теплосети . В результате без тепла осталось более 300 домов.

. В результате без тепла осталось более 300 домов. В Чернигове в результате ракетных и авиаударов местные жители остались без отопления и газа.

Напомним, оккупанты вторглись на объекты ГТС, есть угроза транспортировке газа в Украине и в Европу.