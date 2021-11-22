В Донецкой области будут судить двоих мужчин, из-за которых погиб их коллега

В Донецкой области будут судить двоих мужчин, из-за которых погиб их коллега

Мужчины допустили нахождение в опасной зоне работы экскаватора других работников.

В Донецкой области на скамье подсудимых оказались двое работников компании "Вода Донбасса", из-за которых во время исполнения своих должностных обязанностей погиб их коллега.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Работники обвиняются в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Соответствующий обвинительный акт был передан в суд.

Так, следствием установлено, что 13 февраля 2021, во время проведения аварийно-восстанавливаемых работ на одном из участков водопровода в городе Авдеевка, 39-летний электросварщик и машинист экскаватора предприятия допустили пребывание в опасной зоне работы экскаватора других работников.

"Во время выполнения работ ковш задел стремянку, которую держал в руках 54-летний слесарь, и она ударила пострадавшего в лицо. В результате полученных травм потерпевший через неделю скончался в больнице", — отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, что в Киеве многотонный станок упал на рабочих – не выжил никто. По факту происшествия также ведется служебное расследование.

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