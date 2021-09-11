В Донецкой области двое полицейских украли урну и стали звездами Сети (видео)

Один из мужчин совершил преступление, а его коллега стал соучастником.

В Донецкой области сотрудники полиции охраны попали в скандал. Они украли урну для мусора на одной из автомоек города.

Видео "преступления" выложили в Сети.

Инцидент произошел в Константиновке Донецкой области. Один из охранников взял урну для мусора возле автомойки, а другой на преступление коллеги не отреагировал.

"Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Два змея в погонах не придумали ничего более интересного, как украсть урну с мусором на мойке самообслуживания. Так и живем", — прокомментировали авторы видео.

Пользователи Сети выходкой правоохранителей возмутились:

Полиция с народом.

Просто решили своих подвезти.

Напарника забрали.

Это они просто мусор вывезли, а потом обратно вернули.

Напомним, что Луцке Волынской области суд наказал жителя Николаевской области, который похитил из частного дома 2,1 килограмма сала, немного курятины, деньги и пульт от телевизора.

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