В Донецкой области двое полицейских украли урну и стали звездами Сети (видео)

Один из мужчин совершил преступление, а его коллега стал соучастником.
В Донецкой области сотрудники полиции охраны попали в скандал. Они украли урну для мусора на одной из автомоек города.
Видео "преступления" выложили в Сети.
Инцидент произошел в Константиновке Донецкой области. Один из охранников взял урну для мусора возле автомойки, а другой на преступление коллеги не отреагировал.
"Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Два змея в погонах не придумали ничего более интересного, как украсть урну с мусором на мойке самообслуживания. Так и живем", — прокомментировали авторы видео.
Пользователи Сети выходкой правоохранителей возмутились:
- Полиция с народом.
- Просто решили своих подвезти.
- Напарника забрали.
- Это они просто мусор вывезли, а потом обратно вернули.
Напомним, что Луцке Волынской области суд наказал жителя Николаевской области, который похитил из частного дома 2,1 килограмма сала, немного курятины, деньги и пульт от телевизора.