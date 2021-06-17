В Донецкой области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу

В городе Новогродовка Донецкой области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил.

Об этом информирует Покровское районное управление полиции.

Малыш получил травмы в результате падения. Его госпитализировали в больницу г. Селидово.

По словам правоохранителей, годовалый мальчик находился дома с матерью, бабушкой и 7-летним братом. Мать со старшим ребенком находились в ванной комнате, бабушка — у себя в комнате.

Ребенок, которого оставили без присмотра, зашел на кухню, залез на стул, который стоял у окна, потом на подоконник, открыл окно, которое было в положении "проветривание", облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Полиция проводит досудебное расследование. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по квалификации "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Правоохранители в очередной раз призывают не оставлять маленьких детей без присмотра.

Советы родителям, которые помогут предотвратить несчастные случаи в квартирах:

не оставляйте детей наедине в комнате, где открыто окно, и с детства рассказывайте им о возможной опасности;

установите замки, фиксаторы или блокирующие устройства, которые сделают невозможным открытие окна ребенком;

не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем;

используйте специальные усиленные москитные сетки или задумайтесь об установке защитных решеток на окнах.

Напомним, что в Тернополе 6-летний мальчик выпал с 7 этажа. Ребенок выжил.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье нашли тело пропавшего 12-летнего мальчика, который упал в реку Черемош.

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