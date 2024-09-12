В Донецкой области идут бои за городок Украинск: журналист напомнил его необычную историю (фото)

В Донецкой области идут бои за шахтерский городок Украинск, расположенный рядом с Селидовым.

Украинский журналист Денис Казанский напомнил его необычную историю.

Украинск на карте / Фото: Deepstatemap

Этот городок возник в 1950-х годах рядом с новой шахтой "Украина", от которой и получил название. В начале 2000-х на шахте, дававшей работу почти всем местным, произошла авария. После этого город буквально вымер – из 12 тысяч населения половина уехала, квартиры бросали целыми подъездами, не стало отопления, воду подавали всего 2 часа в сутки.

"Чтобы остановить социальную катастрофу городские власти стали раздавать заброшенные квартиры бесплатно всем желающим. Украинск тогда прославился на всю страну, потому что нигде больше такого не было. О нем снимали репортажи центральные телеканалы, и это позволило привлечь в город немного людей, но оно все равно оставалось. полузапущенным и производило удручающее впечатление. И конечно тогда никому в страшном сне не могло присниться, что за этот город, который оказался не нужен даже своим жителям, когда-то будут идти бои", – рассказал Казанский.

Фото с улиц Украинска, которые Денис Казанский снял еще в 2010 году / Фото: Денис Казанский/Facebook

Фото: Денис Казанский/Facebook

Напомним, по информации DeepState, оккупанты взяли в полуокружение город Украинск, окружив его с трех сторон (северы, востока и юга).

Ранее сообщалось, что россияне отрезают Покровск на Донетчине.

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