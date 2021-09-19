В Донецкой области исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик: их нашли мертвыми в старом сундуке

В Донецкой области исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик: их нашли мертвыми в старом сундуке

Полиция рассматривает различные версии о гибели брата и сестры.

В с. Никольское Волновахского района Донецкой области загадочно исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Впоследствии правоохранители нашли их тела в старом сундуке в доме, где жили дети.

Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

В полицию с сообщением об исчезновении детей 18 сентября в 18:30 обратилась их 41-летняя мать. Женщина рассказала, что она с мужем пошли работать в 4:30, оставив детей одними. А когда родители вернулись, то несовершеннолетних нигде не было. Ранее мальчик и девочка из дома не убегали.

В полиции добавили, что семья состоит на учете в социальных службах: с родителями проводили беседы по недопущению злоупотребления алкоголем и надлежащего воспитания детей.

Детей разыскивали правоохранители, кинологи, автопатрули, наряды на блокпостах, железнодорожных путях и автовокзалах. Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

"Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни. Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая служба. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция рассматривает различные версии о гибели брата и сестры. Предыдущая правовая квалификация — п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", — говорится в сообщении.

Руководитель полиции Донетчины Артем Кисько в Facebook сообщил, что дети могли самостоятельно залезть в сундук.

"Трупы детей нашли в доме при осмотре следователем в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Вероятно, оставшись одни, дети играли и залезли в ящик, который захлопнулся на замок. Причина смерти — асфиксия, вследствие нехватки кислорода", — сообщил Артем Кисько.

Фото: руководитель полиции Донетчины Артем Кисько

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