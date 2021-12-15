В Донецкой области из окна выпал местный депутат: свидетелем стал его сын

Мужчина прыгнул из окна пятого этажа.
В Селидово погиб 35-летний депутат городского совета, выпав из окна.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Предварительно установлено, что мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа. Свидетелем трагедии стал семилетний сын погибшего. В настоящее время с ребенком работают психологи и ювенальная полиция.
Правоохранители решают вопрос об открытии дела по статье 115 Уголовного кодекса (самоубийство).
Также проверяют и другие версии происшествия.
Напомним, в госпитале в Боголюбах, близи Луцка, 78-летний мужчина, лечившийся там от коронавируса, выпал с четвертого этажа. От травм пациент скончался на месте.
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