В Донецкой области из-под завалов дома удалось спасти целую семью

К счастью, жизни пострадавших ничего не угрожает.

В ночь на 1 октября россияне атаковали Дружковку Донецкой области. Из-под завалов удалось спасти целую семью.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По данным полиции, в селе Кондратовцы Дружковской общины от обстрела оккупантами частного сектора пострадала целая семья. Под завалами дома оказался 40-летний мужчина с 36-летней женой, их 16-летний сын и бабушкой 57 лет. Раненых спас сосед, работающий в спасательной службе.

Вероятно, враг применил ракеты комплекса С-300. Всего в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.

Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, 27 сентября российские оккупанты ударили по северу Донецкой области. К сожалению, погиб один человек, еще четыре – ранены.

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