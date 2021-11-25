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В Донецкой области мать оставила маленького ребенка на улице, а сама пьянствовала

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В Донецкой области мать оставила маленького ребенка на улице, а сама пьянствовала

ГУ Национальной полиции в Донецкой области

Мальчика нашла женщина.

В отделение полиции Угледара женщина привела маленького мальчика и сообщила, что он долгое время сам находился на улице. Правоохранители выяснили, что малыш проживает в поселке Владимировка Волновахского района.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Как выяснилось, 29-летняя мать ребенка приехала в Угледар и оставила ребенка на улице. Объяснение женщина предоставлять отказалась, потому что находилась в состоянии опьянения.

Ребенка временно поместили в больницу Волновахи. За невыполнение родительских обязанностей полицейские составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос лишения 29-летней женщины родительских прав.

Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За упущение женщину оштрафовали на 850 гривен.

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