В Донецкой области местный житель получил осколочные ранения в своем дворе

Пострадавшего доставили в больницу.
В Марьинке Донецкой области местный житель получил осколочные ранения во время обстрела.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
Сегодня, 23 июля в 06:45 в полицию Курахово поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела. Установлено, что повреждения мужчина получил во дворе собственного домовладения в городе Марьинка. Предварительно, в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела.
По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что 21 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", подорвался военнослужащий Объединенных сил.