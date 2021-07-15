В Донецкой области мужчина до состояния комы избил своего младшего брата

В Донецкой области мужчина до состояния комы избил своего младшего брата

Подозреваемый в избиении задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В Донецкой области в больницу доставили 28-летнего мужчину с тяжелыми травмами головы. Оказалось, что его жестоко избил его старший брат.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донбасса.

В полицию Славянска поступило сообщение от врачей травматологического отделения о том, что к ним доставлен неизвестный мужчина в состоянии комы. Правоохранители установили личность пациента, им оказался 28-летний уроженец Харьковской области, который снимал жилье в поселке Былбасовка.

Установлено, что у избитого мужчины возник конфликт с его старшим братом из-за денег. Последний набросился на него с кулаками и жестоко избил. После этого сам вызвал скорую.

"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", — отметили в полиции.

Напомним, что в Винницкой области будут судить двоих братьев за убийство третьего. Мужчины до смерти его забили из-за наследства ..

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