В Донецкой области мужчина "под кайфом" убил родителей своего товарища

В Донецкой области произошло ужасное двойное убийство. 41-летний житель Славянска пришел в дом родителей своего умершего друга, которым иногда помогал по хозяйству.

Подробности преступления сообщили в службе Донецкой областной прокуратуры.

"Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина устроил с хозяевами ссору, а когда услышал от них обвинение в краже — схватил кухонный нож и нанес им численные удары 60-летней женщине в область головы и туловища. Затем ударил ее и 69-летнего мужчину несколько раз по голове топором. От полученных ранений супруги умерли на месте", — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый закрыл дом и отправился домой. По дороге он выбросил орудие преступления в кусты на обочине. Дома переоделся, положил окровавленные вещи в пакет, а утром пошел в полицейский отдел, где признался в совершении особо тяжкого преступления.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание за двойное убийство – пожизненное.

Напомним, в Житомирской области полицейские за несколько часов раскрыли двойное убийство. Случайный гость нанес смертельные ранения местным супругам.

А в Запорожье злоумышленник убил товарища , а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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