В Донецкой области мужчина подстрелил сам себя из охотничьего оружия

В Донецкой области мужчина подстрелил сам себя из охотничьего оружия

Охотника с ранением доставили в травмпункт.

В Лимане Донецкой области в больницу с ранениями попал мужчина. Оказалось, что он чистил охотничье оружие и оно выстрелило.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Славянская и Лимана.

Так, в полицию поступило сообщение от медицинской сестры травмпункта, которая рассказала, что оказывала помощь мужчине в связи с огнестрельным ранением руки и шеи.

Правоохранители выяснили, что пострадавшим 63-летний житель Славянска, Он сообщил, что пострадал в результате собственной неосторожности — он в дачном доме чистил охотничье ружье и случайно произвел выстрел зарядом дроби.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 128 "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Полиция в очередной раз напомнила гражданам о правилах обращения с оружием и его хранении.

Напомним, что в Черниговской области охотник на охоте попал в местного жителя из карабина.

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