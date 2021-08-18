В Донецкой области мужчина поджег сожительницу: во время задержания он пытался сжечь и полицию

В Донецкой области мужчина поджег сожительницу: во время задержания он пытался сжечь и полицию

Нападающему инкриминируют покушение на убийство.

В Донецкой области 36-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Во время задержания он пытался сжечь и полицейских.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Следствие установило, что мужчина во время семейной ссоры облил легковоспламеняющимся веществом и поджег свою сожительницу. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение с ожогами тела.

Во время задержания агрессор сопротивлялся и пытался поджечь и работников полиции, однако его задержали.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Днепре умер школьник, получил ожоги 40% тела.

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