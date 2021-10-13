В Донецкой области мужчина совершил грабеж, а затем выпрыгнул из окна 8 этажа

Мужчина украл телефон у прохожей женщины, а за несколько часов покончил с собой.
В Славянске Донецкой области мужчина совершил грабеж и покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Славянска и Лимана.
Вчера, около 16.30 на улице Свободы в Славянске произошел грабеж — мужчина выхватил у женщины смартфон и убежал. Потерпевшая обратилась в полицию и описала нападавшего.
Правоохранители оперативно установили его личность и место проживания.
"Однако, как оказалось, мужчина выпал из окна восьмого этажа. Об этом в полицию сообщила соседка погибшего. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили мобильный телефон, который был похищен у потерпевшей", — сообщили в полиции .
По словам соседей, мужчина ранее вел себя неадекватно, иногда он сидел на подоконнике открытого окна, свесив ноги вниз.
Сейчас правоохранителями возбуждено уголовное производств по ч. 1 ст. 186 "Грабеж" и ч. 1 ст. 115 (с пометкой "Самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Мирнограде злоумышленники ворвались в частный дом, убили мужчину и завладели деньгами его летнего отца.