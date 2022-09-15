В Донецкой области мужчина топором зарубил соседа, а женщине хотел вырвать глаз

52-летний житель г. Славянска пришел с топором в руках к дому своего соседа, чтобы узнать, что там делает его бывшая жена.

Согласно приговору суда ближайшие 8 лет своей жизни злоумышленник проведет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Во время выяснения отношений между мужчинами возникла ссора, незваный гость несколько раз ударил хозяина дома и его жену, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, топором по голове, а когда женщина упала на пол, пытался лишить ее глаза.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы 37-летний пострадавший скончался на месте, а 35-летняя женщина с сотрясением головного мозга и ранами головы попала в больницу.

Досудебное расследование осуществлялось следственным отделом ОП №4 Краматорского районного управления полиции ГУНП в Донецкой области.

Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина убил жену и забыл об этом.

Мужчины, обвиняемые в убийстве малолетнего ребенка, могли совершить еще одно убийство | Новости Запорожья

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