В Донецкой области мужчина в балаклаве и с пилой по металлу ограбил магазин

Несмотря на маскировку, злоумышленника разоблачили.
В Константиновке Донецкой области мужчина ворвался в магазин и "обчистил" кассу. Злоумышленник украл около 4 тысяч гривен, а после этого скрылся.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.
Сообщение о разбойном нападении поступило в полицию Константиновки от продавщицы одного из магазинов. Около 18:30 вечера 26 октября в помещение торговой точки ворвался неизвестный в балаклаве и перчатках и, угрожая, что у него с собой оружие, забрал из кассы все деньги.
Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.
Вчера, 28 октября, нападающему было поставлено в известность о подозрении в совершении тяжкого преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Подозреваемый объяснил, что использовал для налета ножовку по металлу, которую вместе с балаклавой, перчатками и прочей одеждой тщательно спрятал. Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленнику инкриминируется ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой), за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в Днепре мужчина пригласил в гости малознакомых девушек, ограбил их и после этого застрелился.