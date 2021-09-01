В Донецкой области мужчина в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю гостью

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
В Донецкой области будут судить мужчину, который изнасиловал девушку-подростка. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.
Об этом говорится на странице прокуратуры Донецкой области.
Так, Волновахская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего жителя Волновахского района по факту совершения действий сексуального характера в отношении 13-летней девушки (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Произошло это 13 июня 2021 года, около 23:00. Подозреваемый вместе со знакомыми и родственниками праздновал во дворе собственного частного домовладения день рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он заманил в спальню 13-летнюю гостью и изнасиловал ее.
Вернувшись домой, девочка рассказала обо всем матери, а та сообщила правоохранителям.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по указанной статье — до 15 лет за решеткой.
Напомним, что в Сумской области 24-летний парень изнасиловал 14-летнюю девушку. Он назвался милиционером и затянул ребенка в заброшенное здание