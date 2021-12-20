В Донецкой области мужчина воспользовался отсутствием жены и изнасиловал падчерицу

Девушка рассказала обо всем матери, а та заявила в полицию.

В Дружковке Донецкой области 34-летний мужчина изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

34-летнему жителю Дружковки сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Следователи установили, что в ночь на 19 декабря 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что жена задерживается в гостях у своей подруги, пришел в комнату, где спала его 15-летняя падчерица, и изнасиловал ее.

Девушка рассказала о насилии матери, а та тут же позвонила в полицию. Мужчину задержали.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз и решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", — сообщают в прокуратуре.

Напомним, что в Днепре суд вынес приговор мужчине, который 1,5 года назад задушил и изнасиловал 11-летнего мальчика Родиона Волкова. Он получил самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.

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