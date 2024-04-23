В Донецкой области мужчину и женщину наказали из-за секса: они придумали "пикантный" заработок

В Донецкой области судили мужчину и женщину, которые с 2021 по 2023 год снимали пикантные видео и продавали их в Сети.

Об этом говорится в приговоре Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

По данным суда, уроженец Константиновки и уроженка Бахмута с 2021 года занимались изготовлением порно. Пара обустроила в своем доме студию и с 2021 года снимали там пикантные видео. В 2022 году они опубликовали 9 файлов в Сети.

2023 правоохранители установили, что женщина дважды обнажилась на камеру, за что ей заплатили по 920 грн. В том же году пара за 1000 грн. продала свое видео секса.

В ходе досудебного расследования мужчина и женщина вину признали и заключили соглашение со следствием. Их признали виновными по ч. 3 ст. 301 УК Украины и приговорили к 3 годам испытательного срока. Также с женщины взыскали 3 760 грн "полученных преступным путем".

Напомним, во Львовской области избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 22:00 до 06:00 организатору вечеринки с групповым сексом.

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