В Донецкой области нашли тело 22-летнего военнослужащего из Кривого Рога: подробности

Следователи рассматривают 4 версии происшествия: убийство, самоубийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
В Донецкой области на посту нашли застреленного 22-летнего военнослужащего-контрактника из Кривого Рога. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством из вверенного ему оружия.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура объединенных сил.
Вчера, 9 января, на месте несения службы было обнаружено тело 22-летнего военнослужащего по контракту.
"Предварительно установлено, что солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", — отметили в спецпрокуратуре.
По факту гибели военнослужащего прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
Также рассматриваются другие версии, в частности – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.
Напомним, что в Донецкой области нашли застреленным 36-летнего военного-контрактника. По словам правоохранителей, солдат покончил с собой.
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