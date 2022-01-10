В Донецкой области нашли тело 22-летнего военнослужащего из Кривого Рога: подробности

В Донецкой области нашли тело 22-летнего военнослужащего из Кривого Рога: подробности

Следователи рассматривают 4 версии происшествия: убийство, самоубийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В Донецкой области на посту нашли застреленного 22-летнего военнослужащего-контрактника из Кривого Рога. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством из вверенного ему оружия.

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Об этом сообщает Специализированная прокуратура объединенных сил.

Вчера, 9 января, на месте несения службы было обнаружено тело 22-летнего военнослужащего по контракту.

"Предварительно установлено, что солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", — отметили в спецпрокуратуре.

По факту гибели военнослужащего прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Также рассматриваются другие версии, в частности – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Напомним, что в Донецкой области нашли застреленным 36-летнего военного-контрактника. По словам правоохранителей, солдат покончил с собой.

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