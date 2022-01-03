В Донецкой области нашли военного с простреленной головой: прокуратура рассматривает несколько версий

В Донецкой области нашли военного с простреленной головой: прокуратура рассматривает несколько версий

Парень 2001 года рождения служил по контракту.

В Донецкой области механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей был найден с простреленной головой. Подозревают самоубийство, однако прокуратура имеет несколько версий.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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Нашли тело военнослужащего сегодня, 3 января. Известно, что парень – родом из Запорожской области.

"03.01.2022 Мариупольской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2001 года рождения, уроженца пгт Нововасильевка Запорожской области", — говорится в сообщении.

Предварительно установили, что солдат покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы. В то же время рассматриваются также другие версии, в частности, умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события", — отметили в пресс-службе прокуратуры.

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