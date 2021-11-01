В Донецкой области нетрезвый водитель на мотоцикле с тремя детьми в коляске попал в ДТП: погибла 4-летняя девочка

В Донецкой области нетрезвый водитель на мотоцикле с тремя детьми в коляске попал в ДТП: погибла 4-летняя девочка

Оказалось, что водитель не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Волновахском районе Донецкой области мотоцикл с тремя детьми в коляске и двумя взрослыми слетел с дороги и опрокинулся. В результате погибла 4-летняя девочка.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Событие произошло вчера, 31 октября, в поселке Владимировка Волновахского района Донецкой области. Водитель мотоцикла не справился с управлением и слетел с дороги. В результате аварии пострадали четыре пассажира — 29-летняя женщина и ее трое несовершеннолетних детей 10,8 и 4 лет. 4-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте.

Правоохранители установили, что 32-летний местный житель не имеет права на управление мототранспортом и, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет", — сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя мотоцикла и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Ивано-Франковской области задержали 17-летнего парня, который насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

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