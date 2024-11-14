В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию из 16 населенных пунктов

В Донецкой области принято решение об обязательной эвакуации жителей Волновахского района, в том числе детей вместе с родителями или законными представителями.

Это было утверждено на заседании Координационного штаба по эвакуации, которое возглавила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, сообщает Донецкая ОВА.

Согласно сообщению заместителя председателя Донецкой ОВА Александра Шевченко, в 16 населенных пунктах Великоновоселковской общины на момент принятия протокола проживало 174 ребенка, все они уже эвакуированы в безопасные регионы. Однако в зоне опасности до сих пор остаются 1600 взрослых, которым предлагают уехать.

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"У нас работают в целях эвакуационных мероприятий ГСЧС, Национальная полиция, волонтерские организации. С этой целью действует эвакуационный хаб. Есть маршруты эвакуации. Люди выезжают сами или обращаются на горячую линию", — заявил Шевченко.

Для эвакуации обращайтесь по номерам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (для эвакуации тяжелобольных лиц).

Круглосуточная горячая линия областного колл-центра: 0-800-500-121, 073-050-01-21 (доступны Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Напомним, принудительную эвакуацию жителей нескольких сел объявили в Харьковской области уже не только для детей, но и для взрослых.

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