В Донецкой области оккупанты мобилизуют 500 работников Енакиевского металлургического завода

В Донецкой области в "ДНР" продолжается "мобилизация".
Власти уже забирают с завода работников, которым раньше давали отсрочку.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"Продолжаются меры так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около500 работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что в России сейчас формируется так называемый четвертый армейский корпус. После того, как эта группировка будет ликвидирована на войне в Украине, Путин будет вынужден объявить мобилизацию в России.
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