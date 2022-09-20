В Донецкой области оккупанты мобилизуют 500 работников Енакиевского металлургического завода

Власти уже забирают с завода работников, которым раньше давали отсрочку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются меры так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около500 работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в России сейчас формируется так называемый четвертый армейский корпус. После того, как эта группировка будет ликвидирована на войне в Украине, Путин будет вынужден объявить мобилизацию в России.