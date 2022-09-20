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В Донецкой области оккупанты мобилизуют 500 работников Енакиевского металлургического завода

В Донецкой области оккупанты мобилизуют 500 работников Енакиевского металлургического завода

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В Донецкой области оккупанты мобилизуют 500 работников Енакиевского металлургического завода

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В Донецкой области в "ДНР" продолжается "мобилизация".

Власти уже забирают с завода работников, которым раньше давали отсрочку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются меры так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около500 работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в России сейчас формируется так называемый четвертый армейский корпус. После того, как эта группировка будет ликвидирована на войне в Украине, Путин будет вынужден объявить мобилизацию в России.

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