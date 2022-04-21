В Донецкой области оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов: есть погибшие и раненые, среди них — ребенок

В Донецкой области оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов: есть погибшие и раненые, среди них — ребенок

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области. В результате российских ударов погибли двое мирных жителей, еще 8 ранены, среди них – ребенок.

Оккупанты обстреляли следующие населенные пункты Донецкой области: Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Селидово, Большая Новоселка, Комар, Очеретино, Сухая Балка. Разрушения претерпели не менее 23 гражданских объектов: жилые дома, школа, фабрика, коммуникации.

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

По этому факту полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Уважаемые граждане, соблюдайте комендантские часы, не выезжайте самостоятельно непроверенными маршрутами – враг расстреливает гражданские авто. Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорванные снаряды. Вызовите пиротехников по телефону 101", — отметили в полиции.

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