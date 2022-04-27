В Донецкой области оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную, чтобы развить наступление на Лиман — Генштаб

В Донецкой области оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную, чтобы развить наступление на Лиман — Генштаб

В Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

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На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе кафиры продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

За последние сутки на территории Донецкой и Луганской областей Вооруженными силами Украины отбито 9 атак врага, уничтожено 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 .

Напомним, что украинские бойцы ликвидировали под Попасной вооруженных до зубов "вагнеровцев".

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