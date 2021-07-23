В Донецкой области пенсионерка упала в колодец и наткнулась спиной на вентиль (фото)

В Донецкой области пенсионерка упала в колодец и наткнулась спиной на вентиль (фото)

Женщину доставали из колодца спасатели.

В Бахмуте Донецкой области летняя женщина упала в канализационный колодец глубиной 3 м и не могла из него самостоятельно выбраться. Ее освобождали спасатели.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером 22 июля. Так, в 23:00 спасателям позвонили с сообщением о падении женщины и попросили о помощи.

Оказалось, что 64-летняя женщина упала в канализационный колодец и наткнулась на вентиль нижней частью спины. Бойцы НСЧС с помощью штурмовой лестницы, пожарного пояса и лебедки подняли женщину на поверхность.

После этого пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы.

Напомним, что в Киевской области 65-летняя женщина по неосторожности упала в открытый люк погреба. При падении она получила перелом и не могла самостоятельно выбраться из погреба.

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