В Донецкой области после "Большой стройки" открыли мост через р. Долгенькая

В Донецкой области после "Большой стройки" открыли мост через р. Долгенькая

Он расположен на автодороге Покровск — Бахмут — Михайловка.

В Донецкой области завершили капитальный ремонт моста через реку Долгенькая вблизи села Ивановское (Бахмутский район). Ремонт искусственного сооружения провела подрядная компания ООО "ВП МОСТ" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Донецкая ОГА.

Мост через реку Долгенькая расположен на км 71+210 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка. Длина восстановленного сооружения составляет 24,6 п. м.

"В прошлом году благодаря президентской программе "Большая стройка" и Национальной программе восстановления мостов было восстановлено 158 мостов на дорогах государственного значения. В 2021 году запланировано построить и отремонтировать более 160 искусственных сооружений", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог.

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