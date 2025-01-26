В Донецкой области продолжается эвакуация семей с детьми: названы населенные пункты

Пока в Комарской общине остается 76 детей, в Криворожской — 34.

Приняли решение начать обязательную эвакуацию принудительным образом семей с детьми из населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Бурлацкое, Свободное Поле, Грушевское, Запорожье, Зеленый Гай, Звезда, Комар, Мирное, Новочертоватое, Новохатское, Перестройка, Привольное, Поддубное Шевченко, Ялта Комарской общины и сел Васильевка, Гулово, Каменка, Лиман, Мирное, Новоалександровка, Шиловка, Юрьевка Криворожской общины.

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Пока в Комарской общине остается 76 детей, в Криворожской — 34.

Сейчас, когда враг усилил обстрелы Донбасса, ежедневно страдают и погибают люди, прошу родителей очень ответственно отнестись к эвакуации. Дети должны жить в мире и покое, а не прятаться от обстрелов!

"Эвакуация — это сложно, однако она спасает жизнь вам и вашим родным!", — говорится в сообщении.

Также читайте В Харьковской области расширили принудительную зону эвакуации: в чем причина

Напомним, принудительную эвакуацию жителей нескольких сел объявили в Харьковской области уже не только для детей, но и для взрослых.