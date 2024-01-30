В Донецкой области россияне не доверяют местным: к чему прибегает враг

Оккупанты, очевидно, очень боятся местных.
На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне глушат мобильную связь. Все дело в том, что они не доверяют местным.
Об этом пишет ЦНС.
Так, во время перемещения военной техники РФ глушит мобильную связь, чтобы проукраинские жители не сообщали Силам Обороны информацию в реальном времени.
"Это показательно свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации со стороны местных на ТОТ", — подчеркивают Центр.
Несмотря на давление врага, украинцы продолжают передавать информацию. Они ждут ВСУ и возвращения своего родного края домой. Безусловно, Украина вернет под свой контроль каждый клочок земли.
Ранее говорилось, что на временно оккупированных территориях Донбасса россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет "Единой России".
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