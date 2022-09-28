В Донецкой области россияне попали в здание школы, где было обустроено убежище для гражданских

В Николаевке Краматорского района оккупанты агрессора России обстреляли школу, в которой было обустроено хранилище для гражданских. Россияне совершили атаку в среду, 28 сентября, около 05:00. По предварительной информации, это была ракета С-300.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, на момент обстрела хранилища в то время находились 12 человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью. оккупанты целили прямо в здание школы, обрушились стены.

"Хранилище, к счастью, выдержало. Находившиеся там люди не пострадали. До сих пор нет информации относительно одного человека, работавшего в школе. Ее поиски пока продолжаются. Цинизм и бессмысленная жестокость оккупантов безграничны: эта школа нет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов, которые россияне регулярно совершают по городу", — рассказал Кириленко.

Глава Донбасса в очередной раз обратился к жителям регионов и просит ехать в более безопасные области.

Как сообщалось, в Донецкой области российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли пять человек : четверо в Кураховке и один в Бахмуте.

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