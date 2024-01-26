В Донецкой области россияне "щедро" выдают гуманитарку: что предлагают взамен

На временно оккупированных территориях Донбасса россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет "Единой России".

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Оккупанты создали на ТОТ гуманитарный кризис

Как отмечают в ЦНС, у людей на оккупированных территориях нет денег на проживание. Теперь враг пытается купить тех, кто от них зависим. В частности, враждебная оккупационная администрация планирует использовать пенсионеров, чтобы набрать людей в партию кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках", – отмечается в сообщении.

Напомним, российские захватчики не могут восстановить подачу электроэнергии на временно оккупированных территориях. Вся проблема в дефиците работников энергетической отрасли.

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