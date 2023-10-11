В Донецкой области россияне угрожают школьникам, которые хотят учить украинский – ЦНС

Захватчики продолжают вытеснять украинский язык из всех сфер общественной жизни на временно оккупированных территориях. Теперь ее изучение в школах необязательно, а при желании школьников таки овладевать ею — гнобят и угрожают.

Об этом сообщает ЦНС.

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Так, оккупанты сделали урок по украинскому языку факультативным и не обязательным для изучения предметом во всех подконтрольных заведениях общего среднего образования на ВОТ Донецкой области. Украинское подполье отмечает, что враг разработал примитивную программу по изучению украинского языка для учащихся средних и старших классов, которая насчитывает около 300 часов 5 лет.

"В то же время, когда дети проявляют инициативу по прохождению даже такого факультатива, оккупанты психологически давят на учеников, унижают их и угрожают проблемами с учебой", — акцентировали в Центре.

Таким образом, оккупационная администрация планирует демонстрировать якобы "соблюдение" международного права на оккупированной территории, а именно – права населения на изучение родного языка. Однако, на самом деле, такая сокращенная программа украинского языка является лишь прикрытием для дальнейшей русификации региона.

"Центр национального сопротивления получил от подполья списки всех оккупантов и коллаборантов, которые причастны к этим мерам и продолжают работать в интересах врага. Каждый понесет неизбежное наказание", — уверяют в ЦНС.

Напомним, Российские захватчики продолжают милитаризировать детей на временно оккупированных территориях. Они одевают его в военную форму и дают в руки оружие.

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