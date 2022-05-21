В Донецкой области сменили продолжительность комендантского часа

В Донецкой области решили сменить продолжительность комендантского часа.

С понедельника, 23 мая, комендантский час станет короче. Он будет действовать с 21:00 до 5:00.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Глава ОГА 21 мая подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа. К слову, в течение его срока будут действовать ограничения на передвижение и специальный режим светомаски.

"Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности", — говорится в сообщении главы Донбасса.

Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.

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