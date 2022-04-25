В Донецкой области изменили время комендантского часа

В Донецкой области изменили время комендантского часа

С сегодняшнего дня, 25 апреля, в Донецкой области изменили время комендантского часа.

Отныне комендантский час в Донецкой области продлится с 20:00 до 5:00. За соблюдением установленных правил будет следить полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Изменения произошли по распоряжению начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко", — говорится в сообщении.

Теперь ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 20:00 до 5:00.

"Призываем соблюдать указанные правила – от этого зависит личная и общественная безопасность", — добавили правоохранители.

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