С сегодняшнего дня, 25 апреля, в Донецкой области изменили время комендантского часа.
Отныне комендантский час в Донецкой области продлится с 20:00 до 5:00. За соблюдением установленных правил будет следить полиция.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Изменения произошли по распоряжению начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко", — говорится в сообщении.
Теперь ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 20:00 до 5:00.
"Призываем соблюдать указанные правила – от этого зависит личная и общественная безопасность", — добавили правоохранители.
Читайте также:
- Арестович рассказал, что будет после 2-3 недель боев на Донбассе
- На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети
- Никаких договоренностей нет: Верещук прокомментировала заявления РФ о гуманитарных коридорах из "Азовстали"