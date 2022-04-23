В Донецкой области сократили комендантский час, но ночных богослужений на Пасху не будет

В Донецкой области сократили комендантский час, но ночных богослужений на Пасху не будет

В этом году из-за войны в Украине празднование Пасхи будет не совсем традиционным, ведь во многих регионах из-за введения комендантского часа отказались от ночных литургий в храмах.

В Донецкой области в этом году ночных Пасхальных богослужений проводить не будут, потому что не позволяет ситуация с безопасностью в регионе.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Мы с вами живем в условиях войны. Уже не раз убеждались, что массовые скопления людей россияне рассматривают как мишень", — подчеркнул он.

Впрочем, на Пасху, 24 апреля, в Донецкой области сократили комендантский час. Она будет действовать с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля. К слову, обычно она заканчивается в 06:00 . Будет такое послабление только в воскресенье, в праздник Христова Воскресения.

Глава ОГА призвал священников и верующих придерживаться комендантского часа.

Напомним, уже третий год христиане восточного и западного обрядов не могут полноценно освятить пасхальные корзины в церквях. Предыдущие годы из-за ограничений, связанных с ковыдом, в этом году из-за войны. Стоит ли идти в церковь в этом году, как будут проходить богослужения, какой погода будет на Пасху – в материале ТСН.ua.

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