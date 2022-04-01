В Донецкой области сообщено о подозрении экс-полицейскому, который перешел на сторону оккупантов

В Донецкой области сообщено о подозрении экс-полицейскому, который перешел на сторону оккупантов

Мужчина занял псевдодолжность в незаконном правоохранительном органе – так называемом Мангушском РОВД МВД "ДНР".

В Донецкой области сообщено о подозрении бывшему полицейскому, который заявил о сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также читайте МИД Украины опроверг очередной фейк российской разведки относительно военнопленных

"Установлено, что 17 марта 2022 года, после того, как вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования временно захватили часть населенных пунктов Мариупольского района, житель с. Малоянисоль, в декабре 2021 года уволенный из органов полиции Украины, добровольно и публично заявил о сотрудничестве с оккупантами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он занял псевдодолжность в незаконном правоохранительном органе – так называемом Мангушском РОВД МВД "ДНР".

Гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, оккупанты используют украинских детей, как живой щит при перемещении колонн техники.

Читайте также: