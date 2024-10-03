В Донецкой области сотни тысяч человек остались без водоснабжения

Северная часть Донецкой области останется без водоснабжения из-за повреждений двух объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов. Когда его восстановят, пока сказать сложно.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"28 сентября россияне критически повредили два объекта "Воды Донбасса". Учитывая большой объем повреждений, отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования", — заявил чиновник.

По его словам, проблемы с водоснабжением будут у Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и прилегающих к ним населенных пунктов. Там проживает около 260 тысяч человек.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал весь Волновахский район. Украина полностью потеряла контроль над Волновахским районом (по старой административной системе), — отмечают специалисты.

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