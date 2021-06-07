В Донецкой области трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа

Ребенка госпитализировали.

В воскресенье вечером, 6 июня, в г. Курахово Донецкой области трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в медучреждение в Мариуполе.

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Как рассказали в полиции Донецкой области, трехлетний мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. В семье всего воспитывается четверо детей.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 2 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай". Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Правоохранители отметили, что с начала года это уже второй ребенок в Донецкой области, который выпала из окна многоэтажки. Еще один 11-летний мальчик с Бахмута сорвался с недостроенного здания и погиб.

Напомним, в Винницкой области 3-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа и выжил. Ребенок упал на веревки для белья, это и смягчило падение.

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