Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области украинские морпехи "минунули" с десяток оккупантов, 2 вражеских танка и БМП

Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области украинские морпехи "минунули" с десяток оккупантов, 2 вражеских танка и БМП

В Донецкой области ВСУ продолжают очищать украинскую землю от оккупантов.

Морпехи изрядно "покошмарили" оккупантов и уничтожили их вместе с техникой.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена 1 самоходная гаубица" в сообщении.

Напомним, что на оккупированном Запорожье кадыровцы и буряты пытались "демилитаризировать" друг друга. Они устроили между собой стрельбу.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) впервые отреагировал на сообщение о своем якобы визите на оккупированную территорию Украины – в Крым, а затем в Херсонскую область.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация