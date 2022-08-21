В Донецкой области украинские морпехи "минунули" с десяток оккупантов, 2 вражеских танка и БМП

В Донецкой области ВСУ продолжают очищать украинскую землю от оккупантов.

Морпехи изрядно "покошмарили" оккупантов и уничтожили их вместе с техникой.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 12 захватчиков убиты и ранены, уничтожена 1 самоходная гаубица" в сообщении.

Напомним, что на оккупированном Запорожье кадыровцы и буряты пытались "демилитаризировать" друг друга. Они устроили между собой стрельбу.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) впервые отреагировал на сообщение о своем якобы визите на оккупированную территорию Украины – в Крым, а затем в Херсонскую область.

Читайте также: