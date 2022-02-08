В Донецкой области в частном доме во время пожара погибли двое детей

Спасатели обнаружили также тело мужчины, а женщину госпитализировали в больницу.
В городе Покровск Донецкой области в результате пожара погибли три человека. Из них двое детей 2 и 12 лет, а также 34-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
Пожар произошел сегодня, 8 февраля, в Покровске на улице Руднева. Там занялся частный дом, в котором находились 4 человека. Очевидцы вызвали спасателей.
"Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар внутри частного жилого дома. Во время проведения разведки и ее тушения спасателями были обнаружены тела 3-х погибших — 34-летнего мужчины, 2-летней девочки и 12-летнего мальчика", – рассказали в ГСЧС.
Кроме того, в результате пожара пострадала 41-летняя женщина, которая была госпитализирована в хирургическое отделение Покровской центральной районной больницы.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Напомним, что в Ивано-Франковской области произошло возгорание на территории предприятия "Карпатнефтехим".
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