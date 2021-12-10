В Донецкой области в частном доме взорвался тротил: есть погибшие и пострадавшие

В Донецкой области в частном доме взорвался тротил: есть погибшие и пострадавшие

Двое мужчин получили рваные раны ног и лица.

В Донецкой области в частном доме взорвался тротил. В результате происшествия погибла женщина, еще два человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

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Как стало известно, происшествие случилось в поселке Зверево Покровской громады. Там в частном доме взорвался, вероятно, тротил. В результате чего погибла женщина, еще двое мужчин получили рваные раны ног и лица. Личности потерпевших устанавливаются.

Что именно стало причиной взрыва, а также откуда у местных жителей боеприпас, будут устанавливаться правоохранители.

Напомним, что в Ровно судили пенсионера, по вине которого погибли его внуки.

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