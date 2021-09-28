В Донецкой области в квартире обнаружили убитого мужчину: соседи почувствовали трупный запах

Злоумышленник зарезал своего товарища ножом во время ссоры.
В Краматорске жители многоэтажки сообщили в полицию о трупном запахе, который ощущался с одной из квартир. Полицейские нашли там тело мужчины. Экспертиза установила, что его убили. Преступление совершил знакомый покойного.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
"34-летний злоумышленник зашел в гости к своему знакомому. Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил им потерпевшего", — отметили в полиции.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Хмельницкой области в лесополосе нашли мертвым 34-летнего мужчину.