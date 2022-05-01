В Донецкой области во время обстрелов ранения получили трое маленьких детей и подросток

В Донецкой области во время обстрелов ранения получили трое маленьких детей и подросток

По предварительной информации, оккупанты атаковали жилой квартал Доброполья в Донецкой области крылатой ракетой "воздух-земля".

В результате обстрела ранены семь человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает полиция Донбасса.

Правоохранители задокументировали удар России по Доброполью Донецкой области. По предварительной информации, оккупанты атаковали жилой квартал населенного пункта крылатой ракетой "воздух-земля".

Среди раненых – девочки в возрасте 5, 6 и 7 лет, а также четверо взрослых.

В с. Дробышево 14-летний парень возвращался домой на велосипеде, когда с неба полетели российские снаряды. Ребенок получил осколочное ранение плеча.

Полицейские и спасатели первыми прибыли на место обстрела и сразу оказали молодому человеку медицинскую помощь.

Напомним, что после оккупации Новотошкивского россияне начали штурм Орехового, где идут очень интенсивные бои. Также врагом был организован штурм Золотого-4 – хутора Свободного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отвергнуты ВСУ.

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