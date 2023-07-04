В Донецкой области военком "отмазывал" мужчин от мобилизации: как работала схема и сколько это стоило

В Краматорском районе Донецкой области задержан начальник ТЦК и СП, который за 2-3 тысячи долларов "отмазывал" мужчин от мобилизации и помогал им бежать за границу.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия районный военком и двое его подчиненных за 2-3 тысячи долларов помогали уклоняющимся избегать мобилизации. Для этого он выдавал им справки о непригодности к военной службе, после чего мужчины могли уезжать за границу.

Его 5 клиентов задержали в Закарпатской и Черновицкой областях при попытке выезда за границу.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования обвиняется в образовании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч.2). 3 статьи 27 части 3 статьи 28 части 1 статьи 366, части 3 статьи 28 части 1 статьи 366 УК Украины).

Две работницы территориального центра обвиняются в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, военный из Минобороны во время мобилизации переправлял мужчин за границу.

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