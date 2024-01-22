В Донецкой области военный застрелил полицейских и гражданских женщин — ГБР

В Лимане Донецкой области задержан военнослужащий Национальной гвардии по подозрению в убийстве двух полицейских и двух женщин.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как рассказали в ГБР, утром 21 января 2024 года в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим.

Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

Следователи ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мер по установлению объективных обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, полковнику ВСУ грозит тюрьма за хищение государственных средств.

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