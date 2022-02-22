В Донецкой области возобновляют электроснабжение, которое было повреждено в результате обстрелов

В Донецкой области возобновляют электроснабжение, которое было повреждено в результате обстрелов

Жители села Красногоровка теперь со светом.

В городе Красногоровка Донецкой области возобновили электроснабжение.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Сегодня, 22 февраля, около полудня сотрудники АО ДТЭК "Донецкие электросети" в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС в Донецкой области возобновили воздушную линию электропередач 110 кВ "Кураховская ТЭС — Смолянка-2" и возобновили электроснабжение в городе Красногоровка, которое было повреждено .

Пиротехники ГСЧС осмотрели место проведения работ на наличие взрывных предметов. Также работала бригада электромонтеров Маринского участка ДТЭК.

Напомним, что на Донбассе поддерживаемые Россией боевики продолжают обстреливать населенные пункты. В городе Счастье Луганской области 22 февраля снаряд кафиров попал в жилой дом.

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