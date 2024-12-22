В Донецкой области враг обстрелял жилую застройку: есть жертва

Враг в очередной раз устроил по гражданским.
В Донецкой области враг нанес авиаудара по жилой застройке. Погиб человек.
Об этом пишет ГСЧС.
"Вчера оккупанты нанесли авиаудара по жилому сектору поселка Удачное Покровского района, в результате чего погиб мужчина 1999 г.р. Его тело изъяли спасатели из-под завалов", — говорится в сообщении.
Повреждены 11 частных домов. В целом чрезвычайники разобрали 1 тонну строительных конструкций. Работы завершены.
Напомним, российские войска обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области. В результате удара погиб энергетик, еще двое работников получили ранения.
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